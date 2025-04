Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di asta che fu mobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare traffico generalmente scorrevole ad alcuni rallentamenti in esterna tra Laurentina la diramazionesud è in carreggiata interna tra Ardeatina e Appia rallentamenti entrambe le direzioni su via Tiburtina tra il raccordo anulare a Settecamini è più avanti altezza di Tivoli sempre in entrambe le direzioni Nomentana invece si segnalano Code in entrambi i sensi nel centro cittadino di Tor Lupara su via Casilina auto in coda all'altezza finocchio in direzione di San Cesareo ci spostiamo fuori dalla capitale Corea anche su via Nettunense nel comune di Aprilia in direzione di Anzio da Dario autolinea salifou bilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.