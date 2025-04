Iodonna.it - Si amplia il dramma storico che pur mantenendo intatta la verità della bibbia, mostra l’inedito quanto rivoluzionario punto di vista dei discepoli e di Maria Maddalena

La quinta stagione di The Chosen, una delle serie tv più viste al mondo, arriva al cinema da oggi giovedì 10 aprile a mercoledì 16. Il titolo esatto è The Chosen: l’ultima cena, e a essere proiettati per una settimana sono i primi due episodi di un totale di otto, episodi incentrati ovviamente sugli eventi dall’Ultima Cena e di tutta la Settimana Santa. Un tassello ulteriore di unsulla vita di Gesù che, purtutta lasacradidei, die di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Al cinema in anteprima 2 episodiquarta stagione di “The Chosen” X Leggi anche › Arriva al cinema “The Chosen”: la serie di culto in cui la superstar non è Gesù ma gli apostoli The Chosen: Ultima cena, tramaquinta stagioneIsraele, I secolo.