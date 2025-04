Ilnapolista.it - Zola: «Il Napoli può vincere lo scudetto, nonostante la metamorfosi contro il Bologna»

Gianfrancoè stato intercettato al campo della ‘Polisportiva Stella’ di Rimini, dove ha rilasciato dei commenti sull’andamento della Serie A e si è concentrato sul match delil: «Ilpuòlolail»L’ex calciatore ha parlato in merito al posticipo tradella scorsa giornata, terminato 1-1, e che ha visto direttamente dallo stadio Dall’Ara. Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:«Ho visto giocare Ndoye, un calciatore che possiede ottime doti, paragonabili a quelle che avevo io. Giocando però in una posizione diversa, deve sfruttare il suo talento in modo differente. Io andavo a cercarmi il pallone un po’ ovunque per poi posizionarmi al centro, a seconda delle esigenze del momento.