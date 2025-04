Sardegna Metro Italia inaugura ad Olbia un nuovo modello di vendita multicanale

Metro Italia, partner d’eccellenza per il mondo horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione Italiana, inaugura a Olbia il suo nuovo centro multicanale. Situato nell’area industriale della città, si aggiunge a quelli di Cagliari e Sassari, presenti rispettivamente dal 1996 e dal 2005, e consolida il posizionamento dell’azienda su un . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –, partner d’eccellenza per il mondo horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazionena,il suocentro. Situato nell’area industriale della città, si aggiunge a quelli di Cagliari e Sassari, presenti rispettivamente dal 1996 e dal 2005, e consolida il posizionamento dell’azienda su un .

Sardegna, Metro Italia inaugura ad Olbia un nuovo modello di vendita multicanale. METRO inaugura a Olbia il nuovo centro multicanale: 50 assunzioni, 2.500 clienti già registrati. Olbia, apre le porte Metro: festa in zona industriale. Al lavoro 50 dipendenti.

