Dazi Gemmato | Su farmaci avrebbero impatto negativo anche per cittadini Usa

cittadini, americani, europei e italiani' Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "I Dazi di Trump sui farmaci avrebbero un impatto altamente negativo per tutti, a cominciare dalla popolazione americana. Io Ilgiornaleditalia.it - Dazi, Gemmato: "Su farmaci avrebbero impatto negativo anche per cittadini Usa" Leggi su Ilgiornaleditalia.it 'Io ottimista, governo Meloni e diplomazie al lavoro per garantire accesso a cure a tutti i, americani, europei e italiani' Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Idi Trump suiunaltamenteper tutti, a cominciare dalla popolazione americana. Io

