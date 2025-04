Ilgiorno.it - Alessandra, 16 anni, scomparsa nel nulla a Monza da quasi due settimane: è uscita per andare a scuola e mai più tornata

– Non un messaggio, non un avvistamento certo. Niente., sedici, èil 28 marzo a. Quella mattina eraper, come ogni altro venerdì: zaino rosso in spalla, vestita di nero, senza il telefono. Ma non è. La ragazza è alta un metro e sessantacinque, capelli e occhi neri, e un neo al centro del labbro superiore. Appelli e preghiere disperate Da quel 28 marzo, i familiari vivono in apprensione. Il tempo ha cominciato a dilatarsi, come succede in questi casi, e i giorni sono diventati lunghi, tutti uguali, tutti vuoti. Sui social media, le pagine brianzole traboccano di appelli. L’ultimo, mercoledì 9 aprile, l’ha lanciato sua madre, con voce tremante, durante la trasmissione Chi l’ha visto?: “Non sappiamo dove cercarla, aiutateci”, ha detto.