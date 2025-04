Rateizzazione Imu Tari e multe con la rottamazione quinquies | chi può farlo e quando

rottamazione quinquies, prevista dal disegno di legge AS. 1375, attualmente in esame al Senato. Il provvedimento permetterà ai cittadini di rateizzare il pagamento di tributi locali come Imu, Tari, multe stradali e bollo auto, cancellando interessi e sanzioni su quanto dovuto.La misura amplia il perimetro delle precedenti rottamazioni e introduce un’importante novità: sono inclusi anche i debiti affidati a soggetti diversi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, come le ingiunzioni fiscali. Ma l’accesso alla sanatoria dipenderà dalle scelte del singolo Comune, che dovrà approvare una delibera di adesione per rendere operativo lo sconto.Come funziona la nuova rottamazione quinquiesLa rottamazione quinquies consente di regolarizzare i debiti maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, anche nel caso di ingiunzioni di pagamento emesse da Comuni, Regioni e Province. Quifinanza.it - Rateizzazione Imu, Tari e multe con la rottamazione quinquies: chi può farlo e quando Leggi su Quifinanza.it Nel 2025 si aprirà una nuova finestra per sanare i debiti con il fisco: la, prevista dal disegno di legge AS. 1375, attualmente in esame al Senato. Il provvedimento permetterà ai cittadini di rateizzare il pagamento di tributi locali come Imu,stradali e bollo auto, cancellando interessi e sanzioni su quanto dovuto.La misura amplia il perimetro delle precedenti rottamazioni e introduce un’importante novità: sono inclusi anche i debiti affidati a soggetti diversi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, come le ingiunzioni fiscali. Ma l’accesso alla sanatoria dipenderà dalle scelte del singolo Comune, che dovrà approvare una delibera di adesione per rendere operativo lo sconto.Come funziona la nuovaLaconsente di regolarizzare i debiti maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, anche nel caso di ingiunzioni di pagamento emesse da Comuni, Regioni e Province.

