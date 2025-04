Lanazione.it - «La lunga storia d’amore tra civiche e centrodestra: realtà o fiction?»

Arezzo, 10 aprile 2025 –La nota del Consigliere Comunale di S.Giovanni Valdarno Vittorio Tinagli (Fratelli d’Italia) «Latra?» L’articolo delle ListeSangiovannesi del 03/04/2025 che tenta di riscrivere ladella politica sangiovannese, si rivela un esercizio affascinante – per chi ama la narrativa fantastica – ma anche un piccolo capolavoro di autoassoluzione politica. Sarebbe stato interessante vedere il Carbini di ieri commentare l’uscita del Carbini di oggi. Quello che per anni ha professato neutralità, oggi si rivela apertamente funzionale alla sinistra, rinunciando al mito della civica imparziale per accasarsi (finalmente!) nella sinistra ufficiale. Un coming out politico, potremmo dire. Il tentativo di affibbiare un’etichetta dialla lista Vannelli è sintomatico di una certa stanchezza ideologica: se una lista non è più "con me", allora deve essere "contro di me" e quindi, ovviamente, di destra.