Nappi Lega | vergogna De Luca contro Corte Campania finalmente libera

Severino: "Lada un personaggio che ha ignorato la Costituzione.""La Consulta mette la parola fine sull'ultimo tentativo disperato del re del proibito e del dispregio delle regole e della democrazia. Vergognoso l'atteggiamento di De, che nel suo perfetto stile, ha attaccato lache ha sancito l'incostituzionalità della legge campana sul terzo mandato. Lada questo personaggio". Così in una nota Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della.

La Consulta mette fine all’era De Luca, l’ira del Governatore: “Tesi strampalata”.

VA IN ARCHIVIO L'ERA DE LUCA, IL GOVERNATORE ATTACCA LA CORTE. "LEGGE NON UGUALE PER TUTTI". LE REAZIONI: "CAMPANIA FINALMENTE LIBERA".

