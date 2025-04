Terranuova Lavori stradali nella zona de I’Lupo

Terranuova Bracciolini nella zona de I'Lupo hanno già preso il via i Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'intersezione tra via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, e via fratelli Kennedy, con una durata stimata di circa sei mesi. L'intervento, che prevede importanti modifiche alla viabilità e l'estensione della rete stradale, mira a migliorare il flusso del traffico, ma anche la sicurezza stradale di auto e pedoni, grazie all'introduzione di nuove corsie, regolazioni semaforiche e aree pedonali. "Questi Lavori - ha detto questa mattina il Sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni - rappresentano un importante investimento di circa 580.000 euro, finanziato interamente con risorse comunali e sono parte di un piano strategico di riqualificazione della viabilità che coinvolge il centro urbano di Terranuova".

