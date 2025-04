Sololaroma.it - Ranieri chiaro, alla Roma servono gol: da Paixao e Chiesa alle prime punte

Leggi su Sololaroma.it

Non avrà più l’Europa League ad occupare la mente, ma in questo giovedì mattina laha sicuramente trovato il modo di far parlare di se. Attraverso un Paredes che ha parlato del gelo con Juric e del Boca Juniors, ma anche con unche ha rilasciato una lunga intervista, al Messaggero, toccando una moltitudine di temi. Non solo il discorso nuovonatore ma anche il mercato, con una dichiarazione piuttosto emblematica: “State giustamente scrivendo che lasegna poco. Per il prossimo anno dobbiamo prendere calciatori che sappiano fare gol“.Non rivoluzione, impossibile con i paletti del settlement agreement, ma colpi mirati che colmino le lacune, come appunto la poca verve realizzativa della squadra. Solo un Dovbyk comunque criticato a più riprese è riuscito ad andare in doppia cifra quest’anno, e chi prendere per aiutarlo? Un discorso sulleandrà fatto, al netto di un Shomurodov rivelatosi prezioso ma con un futuro tutto da scrivere.