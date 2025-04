Terzigno cuscini ipo-allergenici e in lattice pezzotti fabbricati a 1 euro e rivenduti a 30

cuscini ipo-allergenici e per alleviare i dolori alla cervicale. cuscini in lattice e memory foam. Un campionario vastissimo per un'azienda fino a ieri invisibile, senza alcuna autorizzazione. La sede "legale" nello scantinato di una palazzina di Terzigno, in via Giordano. Un 52enne aveva messo in piedi la produzione di guanciali in un locale sottoscala della .

