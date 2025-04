Ilnapolista.it - Il Liverpool potrà contare ancora su Salah e Van Dijk: rinnoveranno il contratto fino al 2027 (Athletic)

Leggi su Ilnapolista.it

Iltemeva di perdere a zero quest’estate Mohamede Virgil van, ma secondo quanto riportato da The, hanno firmato un rinnovo biennale.e VancolLa testata americana scrive:Raggiunta una svolta nei negoziati, i due sono pronti a firmarea giugnoe Vansono due dei tre giocatori chiave delin scadenza diin estate, insieme a Trent Alexander-Arnold, con il Real Madrid che lavora per chiudere un accordo per il terzino destro. L’olandese aveva affermato, dopo la sconfitta contro il Fulham, che erano stati fatti passi avanti nella trattativa del suo rinnovo.aveva dichiarato di essere più fuori che dentro al progetto a novembre. Risolvere le situazioni contrattuali riguardanti i giocatori chiave e è stata una delle più grandi sfide che Richard Hughes ha ereditato quando ha iniziato a lavorare come direttore sportivo delpoco più di un anno fa.