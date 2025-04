Come essere più felici? Più tempo alle relazioni e meno iperconnessione

Leggi su Ildenaro.it

Proponiamo il testo di Flavia Belladonna della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 27 marzo 2025.Il World Happiness Report e un sondaggio Ipsos raccontano le fonti dellatà. Trovare lo spazio per costruire rapporti positivi e di qualità diventa cruciale. Diritto alla disconnessione e città dei 15 minuti tra le possibili misure a supporto. 27/3/2025“Questo sono io, queste sono tre persone, a cui darò il mio aiuto, ma deveuna cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per altre tre persone. Siamo a nove. Ne aggiungo tre a ognuno”. Fanno 27. E poi per altre tre, e altre tre.Così un bambino delle medie di nome Trevor, nel film “Un sogno per domani”, racconta la sua idea “Passa il favore” al proprio insegnante, che aveva chiesto agli alunnicompito per casa di rispondere alla domanda: “Se non vi piace il mondo,lo cambiereste oggi?” L’idea di Trevor dall’effetto moltiplicatore viene giudicata nel racconto da alcuni utopistica, da altri rivoluzionaria.