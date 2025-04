Iodonna.it - Abito midi nella sfumatura reale per eccellenza, borsa trapuntata e occhiali da diva: se cercate un sinonimo di stile royal, non potrete che trovare il nome di Rania

Il 9 aprile 2025 resterà la giornata delle due regine a Roma. Dopo la visita di Camilla con re Carlo, è stata la volta didi Giordania, arrivata a Villa Doria Pamphilj per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Oltre ai temi di grande rilevanza internazionale, come la crisi umanitaria a Gaza, il look della sovrana mediorientale ha catturato l’attenzione, confermando la sua inconfondibile eleganza.di Giordania best look guarda le fotodi Giordania, look borgogna per l’incontro Giorgia MeloniCome da tradizione,di Giordania ha scelto un outfit che coniuga raffinatezza e discrezione.