Italia al Festival di Cannes | Martone in corsa per la Palma d' oro due film a Un Certain Regard

Italia al Festival di Cannes con un unico film in concorso per la Palma d'oro, Fuori di Mario Martone con Valeria Golino, e con due film selezionati in gara a Un Certain Regard: Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Le città di pianura di Francesco Sossai. La selezione è stata annunciata a Parigi dal delegato generale del Festival Thierry Fremaux con la presidente Iris Knobloch. Fuori di Martone è un film che racconta una parte di vita della scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, e con Matilda De Angelis e Elodie. I due Italiani del Certain sono "un western Italiano che mostra il viaggio di Bufalo Bill", ha detto Fremaux presentando Testa o croce? e "un road movie" per Le città di pianura. "L'Italia non ha mai cessato di essere un paese di cinema, ma dopo anni di gloria aveva perso la capacità di produrre a quei livelli.

