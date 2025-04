Cinemaserietv.it - Cannes 2025, tutti i film del Festival, da Ari Aster a Mario Martone

Leggi su Cinemaserietv.it

Il programma ufficiale deldiè stato svelato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione tenutasi giovedì 10 aprile. Il direttore delThierry Frémaux ha svelato idi quest’anno nelle varie sezioni, dal Concorso a Un Certain Regard. La nuova edizione delsi terrà dal 13 al 24 maggio e la presidente di giuria sarà Juliette Binoche, seconda donna a ricoprire consecutivamente l’incarico dopo Greta Gerwig. Ad aprire la kermesse sarà Leave One Day, di Amrelie Bonin.. Ecco l’elenco degli altripresentatiConcorso“Sentimental Value” – (dir Joachim Trier)“Romeria” – (dir Carla Simon)“Sound of Falling” – (dir Mascha Schilinski)“The Eagles of the Republic” – (dir Tarik Saleh)“The Mmind” – (dir Kelly Reichardt)“Dossier 137” – (dir Dominik Moll)“The Secret Agent” – (dir Kleber Mendonça Filho)“Fuori” – (dir)“Two Prosecutors” – (dir Sergei Loznitsa)“Nouvelle Vague” – (dir Richard Linklater)“Sirat” – (dir Oliver Laxe)“La Petite Derniere” – (dir Hafsia Herzi)“The History of Sound” – (dir Oliver Hermanus)“Renoir” – (dir Chie Hayakawa)“Alpha” – (dir Julia Ducournau)“Young Mothers” – (dir the Dardenne Brothers)“Eddington” – (dir Ari)“La trama fenicia” – (dir Wes Anderson)Un Certain Regard“Meteors” – (dir Hubert Charuel)“My Father’s Shadow” – (dir Akinola Davies Jr.