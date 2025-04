Panorama.it - Svezia, minori arruolati per attaccare Israele. L’ombra dell’Iran

Leggi su Panorama.it

L’Iran ha arruolato bande criminali attive inper colpire obiettivi israeliani ed ebraici. È quanto emerge da un’inchiesta condotta dalla CNN, che rilancia le preoccupazioni delle autorità di sicurezza svedesi, sempre più allarmate dal coinvolgimento di adolescenti in azioni violente, orchestrate da Teheran attraverso intermediari locali. Non si tratta pero’ di un fenomeno nuovo per la Repubblica islamica come ci conferma Ashkan Rostami analista geopolitica di Medio Oriente e Iran:« L’utilizzo dida parte della Repubblica Islamica per scopi militari o repressivi non è affatto una novità. Anzi, è una prassi storica che si è evoluta nel tempo, cambiando forma ma non sostanza. Già durante la guerra Iran-Iraq (1980–1988), il regime reclutava attivamente bambini e adolescenti, spesso tramite la milizia dei Basij, una forza paramilitare creata dopo la rivoluzione del 1979.