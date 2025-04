Romadailynews.it - Roma, fingeva incidenti per estorcere denaro: arrestato 44enne già ai domiciliari

L’uomo, con precedenti, è accusato di aver minacciato le vittime spacciandosi per avvocato. Tre i casi accertati dai Carabinieri.– Simulava sinistri stradali peralle vittime, minacciandole e spacciandosi per avvocato. Un uomo di 44 anni, già sottoposto agli arresti, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura di. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della CompagniaEur.Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata da una 28ennena. La mattina del 4 ottobre 2024, in via del Tintoretto, la giovane era stata avvicinata dall’uomo, che l’aveva accusata di aver danneggiato la sua auto. Con atteggiamenti minacciosi, l’aveva costretta a prelevare e consegnargli 2.250 euro, minacciandola di denunciarla per omissione di soccorso.