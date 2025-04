Ladri smascherati dalla videosorveglianza | sventato furto in cantiere

cantiere, ma due intrusi con il volto coperto erano stati già rilevati dal sistema di videosorveglianza, che ha mandato in fumo il tentativo di furto. È avvenuto in contrada Palombaro, ad Ostuni, intorno all’1:00 della notte tra il 9 e il 10. Leggi su Brindisireport.it OSTUNI - Tentavano di introdursi furtivamente in un, ma due intrusi con il volto coperto erano stati già rilevati dal sistema di, che ha mandato in fumo il tentativo di. È avvenuto in contrada Palombaro, ad Ostuni, intorno all’1:00 della notte tra il 9 e il 10.

Ladri smascherati dalla videosorveglianza: sventato furto in cantiere. POZZUOLI| Allarme furti in appartamento: ladri in via Solfatara smascherati dalle telecamere. Ne parlano su altre fonti

Ladri tentano un furto a Caggiano ma vengono ripresi dalle telecamere di videosorveglianza - I ladri sono riusciti a darsi alla fuga nelle campagne circostanti ma grazie al sistema di videosorveglianza è stato possibile filmare l’accaduto. “Ringraziamo ancora una volta l’Arma dei Carabinieri ... (ondanews.it)

Ladri in tuta bianca e guanti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza di un condominio - Le telecamere di videosorveglianza di un appartamento in un condomio ... Il condominio non è nuovo alle visite dei ladri ad agosto sono stati presi di mira i garage e un appartamento. “Sicuramente si ... (notiziediprato.it)

Furto sventato dai poliziotti: tre ladri georgiani arrestati con grimaldelli e gioielli rubati - Una volta ricevuta la chiamata, i poliziotti si sono subito recati sul posto e, seguendo le tracce lasciate dai ladri, hanno scavalcato a loro volta il cancello e salito le scale per intercettare ... (castellinotizie.it)