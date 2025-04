AbbVie ok Ue a upadacitinib per arterite a cellule giganti

upadacitinib (15 mg 1 volta al giorno) per il trattamento dei pazienti adulti con arterite a cellule giganti (Acg o Gca). Si tratta del primo e unico Jak-inibitore orale autorizzato in Europa per il trattamento dei pazienti adulti con Acg. Lo comunica AbbVie in una nota. L'arterite a cellule .L'articolo AbbVie, ok Ue a upadacitinib per arterite a cellule giganti proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – La Commissione europea ha approvato(15 mg 1 volta al giorno) per il trattamento dei pazienti adulti con(Acg o Gca). Si tratta del primo e unico Jak-inibitore orale autorizzato in Europa per il trattamento dei pazienti adulti con Acg. Lo comunicain una nota. L'.L'articolo, ok Ue aperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

AbbVie, ok Ue a upadacitinib per arterite a cellule giganti. AbbVie: ok CE a mirvetuximab soravtansine nel trattamento del tumore ovarico platino resistente. Dazi, von der Leyen: "Bene pausa Usa, Ue pronta a negoziare". Trump congela dazi, super tariffe solo per la Cina: Pechino risponde. Dazi congelati, crescono Borse europee: Piazza Affari schiaccia l’acceleratore. Ue risponde a Trump, arrivano i controdazi al 25% in attesa di negoziare. Ne parlano su altre fonti

AbbVie, ok Ue a upadacitinib per arterite a cellule giganti - La Commissione europea ha approvato upadacitinib (15 mg 1 volta al giorno) per il trattamento dei pazienti adulti con arterite a cellule giganti (Acg o Gca). Si tratta del primo e unico Jak-inibitore ... (msn.com)

Ue: ok a controdazi 25% ai prodotti Usa - Via libera dell'Unione europea alla lista dei controdazi che Bruxelles metterà in campo per rispondere agli Usa. Per la maggior parte dei prodotti saranno del 25%. Solo l'Ungheria ha votato contro. (rainews.it)

Ok Ue a modifiche disciplinare Parmigiano Reggiano su età bovine - Roma, 8 apr. (askanews) – Ok da parte dell’Unione Europea alle modifiche all’articolo 9 della sezione “Regolamento di alimentazione delle bovine” del Disciplinare di produzione della Dop, prevedendo u ... (askanews.it)