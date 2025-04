Von der Leyen | Bene la pausa sui dazi pronti a trattare Bruxelles potrebbe sospendere le contro-misure

Leyen, che accoglie con favore la decisione del presidente Donald Trump di sospendere per 90 giorno i dazi aggiuntivi. I dazi, ripete, “sono tasse che danneggiano solo le imprese e i consumatori. Ecco perché ho sempre sostenuto un accordo tariffario zero a zero tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. L’Unione Europea resta impegnata a condurre negoziati costruttivi con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso”.dazi, von der Leyen: Bene la tregua, è un passo importanteAllo stesso tempo, ribadisce von der Leyen, l’Europa “continua a concentrarsi sulla diversificazione delle sue partnership commerciali, interagendo con Paesi che rappresentano l’87% del commercio mondiale e condividono il nostro impegno per uno scambio libero e aperto di beni, servizi e idee”. Secoloditalia.it - Von der Leyen: “Bene la pausa sui dazi, pronti a trattare”. Bruxelles potrebbe sospendere le contro-misure Leggi su Secoloditalia.it “Un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der, che accoglie con favore la decisione del presidente Donald Trump diper 90 giorno iaggiuntivi. I, ripete, “sono tasse che danneggiano solo le imprese e i consumatori. Ecco perché ho sempre sostenuto un accordo tariffario zero a zero tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. L’Unione Europea resta impegnata a condurre negoziati costruttivi con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso”., von derla tregua, è un passo importanteAllo stesso tempo, ribadisce von der, l’Europa “continua a concentrarsi sulla diversificazione delle sue partnership commerciali, interagendo con Paesi che rappresentano l’87% del commercio mondiale e condividono il nostro impegno per uno scambio libero e aperto di beni, servizi e idee”.

