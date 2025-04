Quotidiano.net - Evasione delle sanzioni UE: sofisticati schemi elusivi e protocolli di compliance carenti

Leggi su Quotidiano.net

Sono ancora troppo frequenti i casi dicomminate dall'Unione europea, anche quelle rivolte agli oligarchi russi dopo l'invasione dell'Ucraina. A ridurne o annullarne l'efficacia sonodidi, come evidenzia la ricerca presentata nella sede di Europol all'Aia nell'ambito della conferenza finale di Kleptotrace, progetto co-finanziato dall'Ue. L'iniziativa, organizzata da Transcrime - Centro di ricerca su criminalità e innovazione dell'Università Cattolica - con il supporto di Europol, ha riunito forze dell'ordine, unità di intelligence finanziaria, uffici di recupero beni e autorità antiriciclaggio e antitrust da 27 Paesi. "L'analisi che abbiamo prodotto in Kleptotrace su aree geografiche, attori edi elusioneha fornito la base per un approccio più efficiente nelle indagini su questi fenomeni transnazionali" ha dichiarato Ernesto Savona, direttore di Transcrime.