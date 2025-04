Re Carlo e la Regina Camilla in arrivo a Ravenna | una folla si raduna per accoglierli

Si conclude oggi il viaggio di quattro giorni di Re Carlo III e della Regina Camilla. I sovrani britannici saranno a Ravenna dove visiteranno anche la tomba di Dante. Nel frattempo, una folla di persone si è radunata davanti alla chiesa di San Francesco per accoglierli. In questa ultima tappa italiana, i reali saranno accompagnati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e saranno impegnati a celebrare la cucina tradizionale e il patrimonio culturale locale.

Incontro con Meloni, poi in Parlamento. Re Carlo: "Spero di non rovinare la lingua di Dante" - Il Papa con Carlo e Camilla, sorridente e senza ossigeno. LA DIRETTA - Giornata storica per Ravenna: la visita di Re Carlo e Camilla in città. Re Carlo e Camilla, le curiosità sulla visita in Italia: la Bentley arrivata dall'Inghilterra, la spilla della. Re Carlo e Regina Camilla oggi a Ravenna con Mattarella. Re Carlo e Camilla in Italia: le notizie in diretta da Ravenna | Dopo gli incontri a Roma con Mattarella e Papa Francesco la giornata in Romagna. LA DIRETTA - Giornata storica per la Romagna, visita dei reali d'Inghilterra. Si attende lo sbarco di Carlo e Camilla. Ne parlano su altre fonti

