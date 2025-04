La Lega contro le baracche in Martesana | Ora anche i lucchetti per chiudere le casette

Martesana, da parecchio tempo è sorta una specie di "baraccopoli" che ha suscitato la protesta della Lega. Gli esponenti del partito di Salvini, tra cui il segretario cittadino. Milanotoday.it - La Lega contro le baracche in Martesana: "Ora anche i lucchetti per chiudere le casette" Leggi su Milanotoday.it La città luccicante e brulicante per il Salone del Mobile e il Fuori salone. Contemporaneamente, lungo il Naviglio, da parecchio tempo è sorta una specie di "baraccopoli" che ha suscitato la protesta della. Gli esponenti del partito di Salvini, tra cui il segretario cittadino.

RAMADAN, LEGA: “PARCO MARTESANA OCCUPATO E BARONA CONGESTIONATA DAL TRAFFICO” - Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, Samuele Piscina, segretario Lega Milano e consigliere comunale e Vanessa Ragazzoni, consigliere di municipio 2 ... (mi-lorenteggio.com)

Milano: Lega, festa fine Ramadan al Parco Martesana, Comune ha autorizzato? - Milano, 30 mar 11:08 - (Agenzia Nova) - Milanesi "sorpresi" oggi dal raduno nel Parco Martesana, trasformato in una moschea a cielo aperto per le celebrazioni di fine ... (agenzianova.com)