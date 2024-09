Verso il recupero di Castel Raniero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono iniziate le opere propedeutiche di progettazione riguardo alla riqualificazione dell’ex colonia di. Il progetto di restauro prevede infatti di recuperare il complesso architettonico ed ambientale dell’ex colonia per consentirne la fruizione a favore della collettività, ed è interamente finanziato con 3 milioni e 700mila euro di fondi stanziati dal Ministero della Cultura attrail piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali". In particolare 3 milioni e 400mila euro saranno destinati alle opere e 320mila euro copriranno la quota della progettazione. A dicembre del 2023 era stato approvato dalla giunta faentina il documento che disciplina i rapporti tra il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna, il comune di Faenza e l’Asp della Romagna Faentina, sottoscritto poi dalle tre parti ad aprile scorso.