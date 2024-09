Vero Disastro In Studio | Lite Furiosa in Diretta TV!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 3 settembre 2024) Federica Panicucci e Roberto Poletti esplorano il controverso mondo dei cartomanti e maghi a Mattino Quattro, svelando verità scomode e storie di truffe. Scopri di più. In un episodio di Mattino Quattro, la trasmissione parallela a Mattino Cinque, i conduttori Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno acceso i riflettori su un tema che divide e affascina l’Italia: cartomanti, maghi e sciamani. “Italia, un paese legato a maghi, cartomanti e indovini,” è il messaggio che ha dato il via al dibattito. Il servizio presentato dalla Panicucci ha rivelato dati impressionanti: quasi 12 milioni di italiani, uno su cinque, si affidano all’occultismo, generando un giro d’affari di 6 miliardi di euro all’anno, con un’evasione fiscale stimata al 98%. La storia raccontata inè quella di Giusy, una donna truffata per 7 mila euro da una cartomante incontrata su Facebook.