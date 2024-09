Ultime Notizie Roma del 03-09-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio duro scontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe biden è il primo ministro israeliano Netanyahu su Gaza l’accordo per la 3 Guerra Liberazione degli ostaggi vicino ma il capo del governo di Israele non fa abbastanza per ottenerlo afferma americano parole sconcertanti la prima risposta che arriva dall’ufficio del primo ministro fa pressione su di noi mentre Silvan rifiuta qualsiasi accordo né te né a uno stretto tra le bordate del capo della Casa Bianca le proteste nel suo paese migliaia di manifestanti hanno bloccato ieri e Tel Aviv per lo sciopero generale proclamato dopo il ritrovamento dei corpi dei suoi stati uccisi di cui a Massa pubblicato anche un video I dimostranti hanno chiesto il rilascio dei rapiti è accusato il governo di agire contro la nazione una colonna di mezzi militari ...