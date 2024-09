UFFICIALE – L’Inter Women chiude un rinforzo in difesa | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su inter-news

, dopo aver vinto all'esordio per 5-0 contro la Sampdoria, ha chiuso per una nuova giocatrice. Si tratta di un difensore. COMUNICATO– "MILANO – FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Hillary Diaz. Il difensore francese classe 2004 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027?. Fonte: inter.it