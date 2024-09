Traffico Roma del 03-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per allagamenti dovuti al maltempocongestionato su via Gregorio VII tra Piazza Pio XI Piazzale Gregorio VII lungo via Anastasio II via Cipro rallentamenti su via Aurelia tra Viale Vaticano e porta Cavalleggeri per un incidente temporaneamente chiusa Viale Marco Fulvio Nobiliore da via Tuscolana Piazza San Giovanni Bosco per lavori incolonnamenti sulla Pontina tra Castelno Montedoro verso Pomezia trasporto ferroviario circolazione ancora fortemente rallentata nel nodo diper un guasto alla linea elettrica traTermini ePrenestina i treni alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.