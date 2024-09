Sospesa la licenza di cinque strutture ricettive nel centro di Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Questore diha disposto la chiusura diin via Santa Caterina da Siena per mancanza di autorizzazioni. Il Questore diha emesso un provvedimento di sospensione della, in conformità all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), nei confronti del titolare disituate in via Santa Caterina da Siena. La decisione è stata presa a seguito di recenti controlli condotti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, che hanno rilevato gravi irregolarità nelle operazioni delle. Secondo quanto accertato dagli agenti, il titolare aveva centralizzato la gestione dellein un unico punto, trasformandole di fatto in un albergo senza le necessarie autorizzazioni.