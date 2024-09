Sos medici in corsia | Allarme personale? Gestione sbagliata si poteva fare di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, lo aveva annunciato soltanto qualche giorno fa: "Prima dicono che non ci sono118 e ricorrono alle coop private, spendendo fino a 1691 euro per singolo turno, poi fanno un corso per l’abilitazione e sono sommersi da richieste. Peccato che con una insensata graduatoria pluri-provinciale, Modena sia cenerentola. Ci sono gli estremi quindi per un esposto alla Corte dei Conti". Un duro attacco a cui aveva risposto tempestivamente la consigliera regionale Palma Costi (Pd): "Platis dimentica sempre che, se l’organizzazione sanitaria è affidata alle Regioni, sulla base di indirizzi e parametri nazionali (LEA), i finanziamenti e le regole per assunzioni delsono determinate dal Governo e dal Parlamento, così come le modalità di funzionamento dei corsi di laurea e di specializzazione.