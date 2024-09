Rischia l’esclusione | Ballando uno dei concorrenti nell’occhio del ciclone cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 3 settembre 2024) News TV. Secondo alcune indiscrezioni, una concorrente della nuova edizione dicon le Stelle avrebbe avanzato “troppe richieste” e mostrato “atteggiamenti snob” e per questo motivo rischierebbe di essere esclusa dal programma. Vediamo di chi si tratta e la sua risposta. Leggi anche: “Affari tuoi”, è già polemica suidopo la prima puntata Leggi anche: Amadeus, il dettaglio che nessuno ha notato: svelato il futuro di Fiorello, uno deidelIl talent show di Rai 1 non è ancora iniziato ma già filtrano le prime indiscrezioni sui contrasti tra la conduttrice ed una delleche vedremo sulla pista del programma.con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci partirà sabato 28 settembre.