Pozzuoli | non si ferma all’alt e tenta la fuga Arrestato un 19enne dalla Polizia di Stato

(Di martedì 3 settembre 2024): inseguimento notturno,une denunciato un 15enne per droga e resistenza a pubblico ufficiale Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Fascione, in prossimità dello svincolo della tangenziale di Napoli, hanno notato uno scooter con a bordo due soggetti il cui conducente, alla loro vista, ha invertito la direzione di marcia per eludere il controllo nonostante gli fosseintimato l’alt.