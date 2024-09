Osimhen al Galatasaray stava per saltare tutto! Clamorosa idea di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Il passaggio di Victoralper: scopri il retroscena sulla trattativa che coinvolge DeSono state ore concitate quelle che dal pomeriggio di ieri, 2 settembre, alla notte italiana del 3, hanno visto la nascita e la conclusione positiva della trattativa tra Victored il. Un’ipotesi che avevamo lanciato anche sulle nostre pagine in mattinata, dato che il calciomercato turco si chiuderà il prossimo 13 settembre. Così è stato, in un incredibile rush di poche ore, le due società hanno iniziato a dialogare nel tentativo di trovare una soluzione che accontentasse ambo le parti e per far sì che Victornon restasse in tribuna fino a gennaio. Un nome troppo ingombrante da tenere fuori rosa per 4 mesi ancora, da lì la necessità di accelerare i tempi dopo la proposta del club turco.