Nuovi uomini per vincere l’anemia da gol

(Di martedì 3 settembre 2024) Il fatto che la Spal abbia deciso di allenarsi a porte chiuse, la dice lunga sul clima che si respira dalle parti del Paolo Mazza e dintorni. Un punto in due giornate non soddisfa evidentemente l’ambiente biancoceleste, con la squadra di Dossena chiamata subito a rimettersi in moto per non perdere contatti almeno con la "pancia" del plotone. Nella stessa situazione si trova la Lucchese, che è ferma allo zero a zero di Pineto, dopo la sconfitta di rigore contro un Gubbio non certo trascendentale. Anche la squadra di Gorgone ha la necessità di fare risultato a Ferrara, per evitare di essere ulteriormente risucchiata verso la parte bassa della classifica, che comincia ad allungarsi.