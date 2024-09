La principessa Marta Luisa di Norvegia ha sposato Durek Verrett

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo grande attesa, ladisi sono sposati ufficialmente. In esclusiva mondiale, Hello! e Hola! hanno condiviso le prime immagini della coppia dopo la cerimonia di nozze, che si è svolta presso l’Hotel Union di Geiranger. La rivista, che ha potuto seguire in esclusiva le nozze, ha condiviso anche i dettagli del matrimonio royal dell’anno. Nel pomeriggio di sabato 31 agosto, ladisi è sposata con lo sciamano californiano. La cerimonia ha avuto luogo davanti a 350 invitati, tra cui amici intimi e familiari, ed è stata presieduta dal parroco Margit Lovise Holte. I genitori della sposa, re Harald V e la regina Sonja erano presenti. Anche suo fratello, il principe ereditario Haakon e sua moglie, laereditaria Mette-Marit, erano tra gli ospiti royal che hanno assistito all’unione della coppia.