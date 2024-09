La maratoneta ugandese Cheptegei aggredita e bruciata dal compagno | è gravissima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 – LaRebeccasi trova in terapia intensiva in un ospedale del Kenya dopo che il suol’ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. L’atleta 33enne è statadal suo partener Dickson Ndiema Marangach, keniota, che si è intrufolato in casa sua a Endebess, nella contea occidentale di Trans-Nzoia, approfittando del fatto che lei e i figli si trovassero in chiesa. Al suo rientro, l’ha. Sono stati i vicini di casa a salvare la donna, chiamando i soccorsi: “hanno sentito la coppia litigare fuori di casa” e poi “visto ilversare del liquido sulla donna prima di darle fuoco”, spiega il capo della polizia di Endebess, Jeremiah ole Kosiom. Anche Dickson è stato avvolto dalle fiamme che lui stesso ha provocato.