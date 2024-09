Koeman colpisce Bergwijn e esclude l’ala dall’Olanda

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 3 settembre 2024) 2024-09-03 15:50:27 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il commissario tecnico dei Paesi Bassi Ronaldha dichiarato che non schiererà più Stevendopo il suo passaggio alla Saudi Pro League. Il 26enne è arrivato all’Al-Ittihad dall’Ajax per una cifra pari a circa 17,7 milioni di sterline questa settimana, concludendo così il suo periodo in patria., che ha giocato anche per il PSV Eindhoven e il Tottenham, ha collezionato 35 presenze con la nazionale, prendendo parte due volte a Euro 2024 quest’estate. Parlando in una conferenza stampa,ha detto: “Il libro è fondamentalmente chiuso per lui. Lui sa cosa penso di questo. “Quando hai 26 anni, la tua ambizione principale dovrebbe essere sportiva, non finanziaria. Queste sono scelte che fanno i giocatori.