Iniziative Liberazione Oggi ‘L’uomo in grigio’

(Di martedì 3 settembre 2024) Inizianogli appuntamenti di "Aspettando il 6 settembre", il cartellone diche celebrano l’80° anniversario delladella città dall’occupazione nazifascista per mantenere viva la memoria di quel 6 settembre 1944 e degli eventi drammatici che segnarono profondamente il cammino democratico del Paese. La manifestazione è organizzata dal Comune di Prato, dalla Provincia, da Anpi e dal Museo della Deportazione e della Resistenza di Figline in collaborazione con Aned, Casa delle Memorie di guerra per la pace, associazione 6 settembre di Figline, Arci e Cgil. Dunque vediamo i primi appuntamenti.alle ore 18 al Giardino Banci Buonamici ci sarà la presentazione del libro "L’attesa dell’uomo in grigio" di Clotilde Barbarulli, Luciana Brandi e Aldo Ceccoli. L’incontro è a cura di Anpi Provinciale Prato.