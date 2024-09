Incidente stradale coinvolge il gruppo musicale Tazenda | due musicisti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Duedeie un'automobilista ferita in unvicino a Settimo San Pietro, cancellato il concerto previsto per la serata Oggi, un graveha coinvolto il furgone del celebre, noto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1991 con Pierangelo Bertoli. L'è avvenuto sulla strada provinciale 12, in direzione di Settimo San Pietro, città metropolitana di Cagliari, dove la band era diretta per un concerto previsto per le 21:30. Il furgone con a bordo cinque membri della band si è scontrato frontalmente con un'auto. Due deisono rimasti feriti, così come la donna alla guida del veicolo. La situazione è particolarmente preoccupante per l'automobilista, che è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.