In questo video Kamala Harris non dice di voler chiudere X

(Di martedì 3 settembre 2024) Il 31 agosto 2024 è stata pubblicata su X la clip di un’intervista a, vicepresidente degli Stati Uniti e candidata alla presidenza per le prossime elezioni di novembre 2024. All’inizio delsi sentepronunciare, in inglese, la seguente frase «ha perso i suoi privilegi, e dovrebbe essere chiuso». Dopo di ché,fa un discorso sulle piattaforme social, in particolare Facebook e Twitter, sottolineando la necessità di applicare le stesse regole ai diversi social media. Secondo chi ha condiviso ilavrebbe annunciato che, in caso di vittoria, chiuderà il social network X perché «stanno parlando direttamente a milioni e milioni di persone senza nessuna supervisione o regolamentazione». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa.