Highlights Sinner-Paul 7-63 7-65 6-1 ottavi di finale US Open 2024 VIDEO

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilcon glidel match tra Jannike Tommy, valido per glididello US. L’azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6(3) 7-6(5) 6-1 in due ore e 42 minuti di gioco, al termine di un incontro lottato nei primi due parziali. Bravo il numero 1 del mondo a reagire dopo lo svantaggio nel primo set, e ora ci sarà il tredicesimo episodio della saga contro Daniil Medvedev. Di seguito ilcon i punti migliori nel successo contro. LA CRONACA DEL MATCH7-6(3) 7-6(5) 6-1,diUS) SportFace.