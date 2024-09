Cristina Golinucci dopo la testimonianza choc nuove ricerche nei boschi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Cesena, 3 settembre 2024 – Quanto può durare una traccia? Una traccia lasciata in un bosco, ai bordi di un sentiero poco noto e ancor meno praticato. Una traccia, che se davvero fosse stata lasciata, potrebbe dare risposte sulle sorti di, la ragazza cesenate scomparsa il primo settembre del 1992 quando aveva 21 anni e che non è più stata ritrovata. RAVAGLIA 19/03/10 CESENA MARISAMADRE DI CRSITINARAGAZZA SCOMPARSA NEL 1992 L’auspicio di Barbara Iannuccelli, l’avvocato che segue il caso per conto della famiglia, è che una traccia possa durare almeno 32 anni.