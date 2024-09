Camilla Venturini chi è la fidanzata di Ghali e stilista di moda

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)è ladel cantante. La coppia sta insieme ormai da quattro anni.stanno insieme dal 2020, quando sono stati avvistati insieme per le vie della città di Milano. Il cantante aveva da poco lasciato la modella MariaCarla Boscono, con cui aveva iniziato una storia d’amore a inizio 2019. Dopo aver frequentato una modella,si è innamorato di una: laè il filo conduttore delle sue storie d’amore. Il rapper non ha mai parlato di lei, ma ha confermato d’essere innamorato in occasione dell’uscita del suo album DNA. “Sto con una donna pazzesca, che mi vuole anche se la mia carriera finisce”, disse all’epoca. Peraltro, proprio in DNAinserì per la prima volta una canzone d’amore dedicata a una donna. Spesso aveva cantato il bene e la riconoscenza per sua madre, ma mai aveva parlato di una compagna.