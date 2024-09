Allagamenti pericoli e disagi | ondata di maltempo colpisce il litorale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Nel pomeriggio di oggi, una violentadisi è abbattuta sulmolisano, causandoe significativiin diverse località del Basso Molise. Un temporale accompagnato da lampi e tuoni ha interessato i centri della costa e dell’hinterland, provocando danni e richiedendo l’intervento urgente dei soccorritori. Vigili del Fuoco in azione Numerose le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco: molte strade e abitazioni sono state allagate, con diverse auto in panne a causa dell’acqua alta. Particolarmente colpito è stato il Lido di Campomarino (Campobasso), dove l’acqua piovana ha invaso gran parte dell’area, rendendo necessario l’intervento di due squadre dei pompieri per gestire l’emergenza e limitare i danni. Situazioni di pericolo sulla viabilità Inon si sono limitati alle aree residenziali e turistiche.