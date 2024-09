US Open i pronostici di Ambesi | Muchova principale ostacolo per Paolini Potrebbe iniziare una nuova era Slam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024)puntata dello speciale di TennisMania dedicato agli US2024. Tanto, tantissimo il materiale soprattutto italiano, particolarmente legato a Jannik Sinner e Jasmine. C’è Massimilianoinsieme a Guido Monaco, sul canale YouTube di OA Sport. Introduzione relativa al confronto-realtà : “Avevo detto “firmerei per tre vittorie”, ma due-tre erano tanta roba. In due match partivi con un chiaro vantaggio. In altri due match, Cobolli ed Errani, partivi fortemente svantaggiato. Arnaldi e Thompson invece partivano con classifica analoga, quella poteva essere la partita che ti portava a tre. Alla fine ha vinto nettamente Thompson, ma l’Italia ha portato due giocatori agli ottavi. Medvedev è uno che ha vinto uno, questo dico quando si parla di categorie“.