US Open 2024 Jasmine Paolini si inchina ad una scatenata Muchova agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024)chiude il proprio camminoUSneglidi finale. A fermarla con merito è la ceca Karolina, che la sconfigge con il punteggio di 6-3 6-3 e prosegue la difesa della semifinale di un anno fa giungendo di nuovo ai quarti. Un ritorno in alto in grande stile per la nativa di Olomouc, che ha dovuto fare i conti con i postumi dell’operazione al polso destro di fine 2023. Per la toscana, in ogni caso, ora c’è l’appuntamento con il finale di stagione al fine di mettere al sicuro le due qualificazioni alle WTA Finals di Riyadh, in singolare e in doppio con Sara Errani. Nel secondo game, sul 30-30,spreca la discesa a rete che la porterebbe a palla break con una volée di rovescio che termina appena larga. Di lì arrivano cinque punti in fila di, che passa la ceca col rovescio incrociato che vale lo 0-40.