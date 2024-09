Terno sollievo e timore Si spengono i riflettori | Mai più come prima E ora tornerà lo spaccio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024)d’ISOLA (Bergamo) "Li vede quelli? Sono spacciatori. Tempo un giorno o due e torneranno a pieno regime". La paura della normalità. La paura della normalità mescolata al(grande, questo sì) di sapere che l’assassino di Sharon Verzeni è in cella. Voci da piazza Sette Martiri ad’Isola, subito sommerse dallo scampanio domenicale delle campane. Sergio Ruocco, il compagno di Sharon, è entrato nella chiesa parrocchiale per la messa delle otto del mattino e dopo la funzione si è trattenuto per un colloquio con don Angelo Giudici, il parroco. Voci da quello che di giorno è il piccolo "cuore" della comunità e di sera (è l’accusa-lagnanza di residenti e negoziati) si trasforma in una sorta di angiporto di, sbronze, risse. "L’altro giorno c’era un pusher che preparava la coca seduto sulla panchina, con un giornalista e la telecamera a due passi.