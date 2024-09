Scelta patriarcale Il politicamente corretto non vuole che il padre accompagni la sposa all' altare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) «Non è una nostra tradizione». Questo è ciò che sostengono due pastori della Chiesa luterana in Svezia. La questione nasce da una tendenza, per loro recente, e che sia cioè ildellaad accompagnare all'la futura moglie. Sara Waldenfors, pastore di Nylöse, Goteborg, e iscritta al partito socialdemocratico d'opposizione del Paese, insieme a Jesper Eneroth, ha avanzato la proposta di divieto. La motivazione? «È una». Ma andiamo con ordine. «La tendenza relativamente nuova in cui ilaccompagna laall'e la passa al nuovo marito non fa parte della tradizione della nostra chiesa», hanno detto i pastori al quotidiano britannico Observer. «Sebbene la scena sia piacevole per le future coppie di sposi, non possiamo ignorare ciò che simboleggia: unche consegna una vergine minorenne al suo nuovo tutore».